2017 03 14 13:23:06

На Полтавщині затримали рибного браконьєра

Рибалив чоловік на Дніпродзержинському водосховищі поблизу с. Солошине, було виявлено факт незаконного зайняття рибним промислом. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

33-річний мешканець сусіднього населеного пункту використовував риболовну сітку та завдав збитків на суму в близько 6 тисяч гривень. З місця пригоди правоохоронці вилучили знаряддя лову (сітку) та понад 18 кг свіжовиловленої риби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3 400 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.