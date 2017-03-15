2017 03 15 15:54:37

На Полтавщині затримали рибного браконьєра (ФОТО)

Сьогодні правоохоронці Кременчуцького районного відділення поліції затримали 51-річного Кременчука. Рибалив чоловік на річці Псел, поблизу села Запсілля. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.



У гумовому човні поліцейські виявили та вилучили пристрій для перетворювання електроструму, електропідсаку та одну автомобільну акумуляторну батарею. Своїми діями рибалка завдав збитку на суму близько 10500 гривень. На момент затримання порушник встиг «наструмити» – 29 щук та 3 плітки.

З місяця пригоди поліцією вилучено знаряддя лову та свіжо виловлену рибу.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»).

За санкцією статті чоловікам передбачене покарання – штраф від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.