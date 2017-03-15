2017 03 15 10:18:05

На Полтавщині затримали поліцейського за вимагання грошей

Працівниками управління внутрішньої безпеки, служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області за сприяння керівництва ГУНП Полтавщини затримано інспектора сектору превенції Полтавського відділу поліції за отримання неправомірної вигоди.

Як повідомляють правоохоронці, інспектор вимагав шість тисяч доларів від полтавчанки за закриття кримінального провадження за нібито фальсифікацію документів.

Правоохоронці затримали його у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди.

Інспектору оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.