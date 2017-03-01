На Полтавщині затримали наркоторговця

Працівниками Козельщинського відділення поліції були отримано інформацію, що 31-річний житель району може бути причетним до наркозлочинів, а саме – збутом «канабісу» місцевим мешканцям. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та розпочато досудове розслідування.
Працівники управління протидії наркозлочинності в Полтавській області надавали практичну допомогу по документуванню злочинної діяльності фігуранта.
Під процесуальним керівництвом прокуратури було задокументовано канабісу місцевому мешканцю. Після вчинення злочину 31-річний чоловік був затриманий поліцейськими Козельщинського відділення.
У ході подальшого проведення санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта було виявлено та вилучено грошові кошти, які здобуті від незаконного обігу наркотиків.
Триває досудове розслідування.
Відповідно до санкції статті 307-ї, затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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