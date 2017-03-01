2017 03 01 09:24:07

На Полтавщині затримали наркоторговця

Козельщинського відділення поліції були отримано інформацію, що 31-річний житель району може бути причетним до наркозлочинів , а саме – збутом « канабісу » місцевим мешканцям. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Працівникамивідділення поліції були отримано інформацію, що 31-річний житель району може бути причетним до, а саме – збутом «» місцевим мешканцям. Про це повідомили в

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та розпочато досудове розслідування.

Працівники управління протидії наркозлочинності в Полтавській області надавали практичну допомогу по документуванню злочинної діяльності фігуранта.

Під процесуальним керівництвом прокуратури було задокументовано канабісу місцевому мешканцю. Після вчинення злочину 31-річний чоловік був затриманий поліцейськими Козельщинського відділення.

У ході подальшого проведення санкціонованого обшуку у квартирі фігуранта було виявлено та вилучено грошові кошти, які здобуті від незаконного обігу наркотиків.

Триває досудове розслідування.

Відповідно до санкції статті 307-ї, затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.