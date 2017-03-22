На Полтавщині затримали 23 – річну злодійку

Працівникам Пирятинського відділення поліції 22-річна дівчина повідомила, що сумка зникла у місцевому кафе під час відпочинку. Сума матеріального збитку – близько десяти тисяч гривень. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
У викраденій сумці знаходився новий мобільний телефон «Huawei», навушники, жіночий парфум «Dolce & Gabbana», косметичка, особисті документи та ключі.
Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події поліцейські з’ясували, що скоїти крадіжку могла 23-річна мешканка Пирятина, що сиділа неподалік від потерпілої.
Правоохоронці встановили її місцезнаходження та виявили у неї парфуми та косметику потерпілої. Дівчина пояснила, що при виході з кафе помітила сумочку без нагляду, яку вирішила вкрасти. Документи та ключі одразу викинула, інші речі – віднесла додому.
За фактом викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+