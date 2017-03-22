2017 03 22 09:14:45

На Полтавщині затримали 23 – річну злодійку

ГУ НП Полтавської області. Працівникам Пирятинського відділення поліції 22-річна дівчина повідомила, що сумка зникла у місцевому кафе під час відпочинку. Сума матеріального збитку – близько десяти тисяч гривень. Про це повідомили в

У викраденій сумці знаходився новий мобільний телефон «Huawei», навушники, жіночий парфум «Dolce & Gabbana», косметичка, особисті документи та ключі.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події поліцейські з’ясували, що скоїти крадіжку могла 23-річна мешканка Пирятина, що сиділа неподалік від потерпілої.

Правоохоронці встановили її місцезнаходження та виявили у неї парфуми та косметику потерпілої. Дівчина пояснила, що при виході з кафе помітила сумочку без нагляду, яку вирішила вкрасти. Документи та ключі одразу викинула, інші речі – віднесла додому.

За фактом викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.