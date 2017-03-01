2017 03 01 17:28:59

На Полтавщині запрацює сучасний рибоохоронний патруль

Пілотний проект, який минулого року запустили в Київській області та ще п’яти регіонах країни, показав хороший результат. Тому Держрибагентство планує запуск рибоохоронних патрулів в інших областях. Керівників патрулів вже призначили до 16 управлінь. Зокрема і на Полтавщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.