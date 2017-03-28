2017 03 28 14:02:35

На Полтавщині за збут наркотиків затримали 19 – річного хлопця

За збут наркотиків поліція Карлівщини затримала 19 – річного місцевого жителя. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

19 – річний хлопець продав один паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Відповідно висновку експерта, наркотична речовина є канабісом.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.