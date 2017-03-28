На Полтавщині за збут наркотиків затримали 19 – річного хлопця
За збут наркотиків поліція Карлівщини затримала 19 – річного місцевого жителя. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
19 – річний хлопець продав один паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Відповідно висновку експерта, наркотична речовина є канабісом.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
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