На Полтавщині видавали 6 водійських посвідченнь міжнародного зразка
Станом 28 лютого у Полтавській області видали шість водійських посвідченнь міжнародного зразка: у Полтаві – 1, у Кременчуці – 3, Гадячі – 2
Про це повідомили в РСЦ МВС в Полтавській області
Ціна посвідчення – 8 грн.16 коп., виключно за бланкову продукцію, плюс комісія банку.
Довідка :З 1 лютого Міжнародне посвідчення водія видається у територіальних сервісних центрах МВС на підставі національного посвідчення водія. Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:
пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці;
паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.
Оформлення та видача здійснюється у строк до 5 робочих днів з дня подання необхідних документів, в залежності від завантаженості персоналу, від належного функціонування інформаційних баз, від наявності бланків, від кількості поданих заяв.
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