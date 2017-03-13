2017 03 13 18:40:05

На Полтавщині видавали 6 водійських посвідченнь міжнародного зразка

Станом 28 лютого у Полтавській області видали шість водійських посвідченнь міжнародного зразка: у Полтаві – 1, у Кременчуці – 3, Гадячі – 2

Про це повідомили в РСЦ МВС в Полтавській області

Ціна посвідчення – 8 грн.16 коп., виключно за бланкову продукцію, плюс комісія банку.

Довідка :З 1 лютого Міжнародне посвідчення водія видається у територіальних сервісних центрах МВС на підставі національного посвідчення водія. Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці;

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.

Оформлення та видача здійснюється у строк до 5 робочих днів з дня подання необхідних документів, в залежності від завантаженості персоналу, від належного функціонування інформаційних баз, від наявності бланків, від кількості поданих заяв.