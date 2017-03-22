На Полтавщині внаслідок ДТП травмовано велосипедиста (ФОТО)
Автобус ПАЗ, під керуванням 54-річного жителя Пирятинського району, допустив наїзд на велосипедиста. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Внаслідок зіткнення, 56-річний житель Пирятина отримав закриту черепно-мозкову травму та доставлений до Пирятинської районної лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає штраф до 1700 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+