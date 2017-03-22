2017 03 22 12:05:59

На Полтавщині внаслідок ДТП травмовано велосипедиста (ФОТО)

Автобус ПАЗ, під керуванням 54-річного жителя Пирятинського району, допустив наїзд на велосипедиста. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Внаслідок зіткнення, 56-річний житель Пирятина отримав закриту черепно-мозкову травму та доставлений до Пирятинської районної лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає штраф до 1700 гривень або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами.