2017 03 30 16:50:54

На Полтавщині відзначають 100-річчя Української революції 1917-1921 років

2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Відповідний Указ від 22.01.2016 № 17/2016 підписав Президент України Петро Порошенко.

17 березня виповнилося 100 років від початку Української революції 1917-1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії українського народу ХХ століття. Саме в цей день, 100 років тому, було утворено Українську Центральну Раду — український представницький орган, головою якого було обрано Михайла Грушевського. Після Всеукраїнського Національного Конгресу 19-21 квітня 1917 року (6-8 квітня за старим стилем) Українська Центральна Рада стала першим парламентом України.

Полтавська обласна державна адміністрація на чолі з Валерієм Головком спільно з громадськими об’єднаннями та навчальними закладами області провела низку заходів на вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу.

Зокрема, 17 березня 2017 року відбулося покладання квітів до меморіальної дошки Голові Директорії, Головному отаману військ УНР Симону Петлюрі та пам’ятника українському громадсько-політичному та державному діячеві, голові Ради Міністрів УНР Борису Мартосу.

Того ж дняу Державному архіві Полтавської області було відкрито документальну виставку “Українська Центральна Рада – керівний центр Української революції”.

Крім того, 2 березня цього року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбувся обласний науково-методичний семінар “Українська національна революція 1917-1921 років крізь призму сучасності (до 100-річчя події)”.

21 березня 2017 року у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського було організовано тематичну екскурсію та круглий стіл на тему “Становлення української державності. Шляхи та методи реалізації екскурсійного маршруту “Симон Петлюра та Патріарх Мстислав — видатні полтавці”.

Під час проведення заходів з відзначення 100-ліття початку Української революції 1917-1921 років в області, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації Вадим Штефан наголосив, що кожна нація має знати свою історію та шанувати видатних особистостей, які боролися за її незалежність і самостійність. Особливо сьогодні ми маємо усвідомлювати буремну історію боротьби українського народу за одвічну мрію про власну державу та національну єдність на початку минулого століття.Ключовим рушієм Української революції 1917-1921 років був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення власної державної незалежності.

Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.

Сучасна Українська держава є продовжувачем державно-національних традицій, сформованих під час Української революції 1917-1921 років. Соборність українських земель є результатом багатовікових устремлінь нашого народу мати єдину незалежну національну державу, прямим наслідком об’єднавчих державотворчих процесів на українських землях.

“Сьогодні, коли кращі сини і доньки України знову зі зброєю в руках захищають територіальну цілісність та суверенітет нашої держави на Сході України, маємо щодня, щохвилини пам’ятати, що лише в єдності наша сила, і лише наполегливий, цілеспрямований рух уперед дасть нам змогу побудувати сильну, економічно і духовно багату країну”, – зауважив очільник області Валерій Головко.