2017 03 02 19:45:42

На Полтавщині відкриють новий туристичний маршрут, який об’єднає школи Сластіона

На Полтавщині планують розробити новий туристичний маршрут “Школи Лохвицького земства”.

Він об’єднає унікальні пам’ятки архітектури початку ХХ ст. школи Лохвицького земства. Це навчальні комплекси, розташовані у межах території колишнього Лохвицького повіту Полтавської губернії, що були спроектовані близько ста років тому архітектором Опанасом Сластіоном. Маршрут планують відкрити в жовтні цього року.

“У жовтні всі пам’ятки об’єднають у великий туристичний маршрут. І ми його будемо пропагувати. Всі щиро віримо, що завершиться він в Миргороді. Адже водолікарня – найголовніша домінанта споруд Сластіона” , – розповіла заступник начальника Управління культури Полтавської ОДА Валентина Вождаєнко.

Як зазначила заступник начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Лариса Оніщук, саме ці будівлі можуть стати родзинкою туристичної привабливості Лохвиці. Крім того що подивитися цікаву архітектуру, турист хоче десь відпочити та поїсти. Тому потрібно розвивати зелені садиби, можна створити сільський музей та інше. Все це сприятиме розвитку сільського внутрішнього туризму та створенню нових робочих місць.

“Ми закликаємо сільських і селищних голів провести відповідну роботу з підприємцями та власниками агросадиб, щоб вони могли об’єднати навколо цієї ідеї людей”, – сказала Лариса Оніщук.

Нагадаємо, справу Сластіонових шкіл ще близько восьми років тому розпочала відома телеведуча, Ольга Герасим’юк. Проект “Школи Лохвицького земства” створили аби врятувати унікальні пам’ятки архітектури. Нині активісти відшукали понад 50 будівель.