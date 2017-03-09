2017 03 09 14:51:34

До Полтави з’їхалися працівники тваринницької галузі з усієї області

Нещодавно у Полтаві за підтримки профспілкових організацій області та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації відбувся XIX обласний зліт працівників тваринницької галузі області.

У заходах взяли участь працівники галузі тваринництва – завідувачі молочно-товарними фермами, майстри машинного доїння, телятниці, свинарки, механізатори, зоотехніки, ветлікарі, біотехнологи, оператори з вирощування та відгодівлі тварин, голови районних профспілкових організацій, керівники обласних служб, керівники сільськогосподарських підприємств.

Урочисто привітали учасників зльоту директор Департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов, голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України Ігор Сопелкін, голова Полтавської обласної ради профспілок Леонід Вернигора, голова Полтавської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України Галина Харченко.

Кращих працівників галузі тваринництва нагородили грамотами профспілки області, Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Департаменту агропромислового розвитку та Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області.

Під час заходу, присутні підбили підсумки роботи галузі тваринництва за минулий рік, визначили тенденції та завдання на нинішній рік, провели святковий концерт.