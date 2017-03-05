2017 03 05 15:20:07

На Полтавщині відбудуться “Шевченківські дні”

У 2017 році Україна відзначає 203 річницю з дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка.

Щорічно у день народження поета 9 березня та 10 березня у день його смерті по всій країні проходять “Шевченківські дні”.

Традиційно на Полтавщині пройдуть урочисті заходи вшанування Кобзаря біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, пройдуть різноманітні освітні заходи та конкурси на краще читання віршів Т.Г. Шевченка.

Під час відзначення 200-річного ювілею поета, День народження Тараса Шевченка було внесено до календаря знаменних і пам’ятних дат ЮНЕСКО для відзначення в усьому світі. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Майже 1400 пам’ятників Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість з них, понад 1200, розташовані на території України. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.