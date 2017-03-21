На Полтавщині в річці знайшли тіло чоловіка, якого шукали з грудня 2016 року
21 березня о 14:00 до Служби порятунку «101» від працівників поліції надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога для вилучення тіла чоловіка з р. Ворскла поблизу смт. Опішня Зіньківського району Полтавської області. Про це повідомили в ДСНС Полтавської області.
Загиблий знаходився на відстані близько 8 м від берега. На гумовому човні бійці ДСНС підпливли до тіла та за допомогою гака й рятувальної мотузки витягли його на беріг.
Як стало відомо, загиблий чоловік 1976 року народження, мешканець смт. Опішня вважався зниклим з грудня минулого року.
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