2017 03 05 18:36:36

На Полтавщині у ДТП загинув водій та троє людей травмовано

На автодорозі “Решетилівка – Нові Санжари – Нехвороща”, неподалік від села Галущина Гребля Новосанжарського району, сталася ДТП з одним загиблим та трьома псотраждалими.

Згідно з повідомленням поліції, автомобіль ВАЗ-2105, під керуванням 38-річного водія, мешканця Новосанжарського району, зіткнувся із зустрічним ВАЗ-21099.

Унаслідок аварії водій та 60-річний пасажир ВАЗу-2105, а також 73-річний пасажир ВАЗ-21099 отримали тілесні ушкодження.

А 76-річний водій ВАЗ-21099, мешканець Козельщинського району, спочатку був шпиталізований, та від отриманих травм невдовзі помер у центральній районній лікарні.