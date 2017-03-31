На Полтавщині створюють комплексний туристичний продукт

У рамках заходів по створенню агрорекреаційного кластеру „Диканька цілий рік” днями у Диканській РДА відбулася робоча нарада з потенційними учасниками проекту, а саме: власниками садиб сільського зеленого туризму, власниками закладів громадського харчування, представниками сектору культури і туризму, представниками народних промислів, представниками регіонального ландшафтного парку „Диканський” та фермерами. Про це повідомили у Полтавській ОДА.