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Полтавщина, Суспільство



2017 03 31 15:55:50

На Полтавщині створюють комплексний туристичний продукт

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У рамках заходів по створенню агрорекреаційного кластеру „Диканька цілий рік” днями у Диканській РДА відбулася робоча нарада з потенційними учасниками проекту, а саме: власниками садиб сільського зеленого туризму, власниками закладів громадського харчування, представниками сектору культури і туризму, представниками народних промислів, представниками регіонального ландшафтного парку „Диканський” та фермерами. Про це повідомили у Полтавській ОДА.

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Реалізація проекту зі створення кластеру дозволить створити комплексний туристичний продукт, розширити спектр послуг, забезпечить сільське населення постійними робочими місцями та сприятиме підвищенню якості життя на селі.

Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України, директор Департаменту АПР Полтавської ОДА, голова Диканської РДА, голова Диканської районної ради, заступник голови Диканської селищної ради, власники садиб, представники туристичного бізнесу та аграрного бізнесу підписали відповідний протокол щодо співпраці. 

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