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2017 03 15 15:58:40

На Полтавщині створили Агенцію регіонального розвитку

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Сьогодні питання створення Агенції регіонального розвитку Полтавської області, нарешті, дійшло до логічного завершення. Спільними зусиллями Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка, Полтавського університету економіки і торгівлі, Полтавської аграрної академії та Полтавської торгово-промислової палати на Полтавщині створили Агенцію регіонального розвитку.

Головне призначення Агенції — сприяння інноваційно-інвестиційному та соціально-економічному розвитку області: поглиблений аналіз соціально-економічного становища, визначення пріоритетних стратегічних напрямків розвитку як області в цілому, так і окремих території, конструктивна співпраця та надання консультативно-методологічної допомоги суб’єктам регіонального розвитку (місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам), поширення та апробація успішного досвіду реалізації інфраструктурних розвиткових проектів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, міжнародної технічної допомоги в контексті підтримки реформи децентралізації владних повноважень та територіальної реорганізації місцевого самоврядування.

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