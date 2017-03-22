2017 03 22 09:15:22

На Полтавщині стартував Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

З 20 березня по 20 квітня під гаслом «Забезпечуючи найголовніше» проходить традиційний Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста України.

Його мета – привернути увагу суспільства до проблем вразливих категорій населення: самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, внутрішньо переміщених осіб, хворих на ВІЛ\СНІД або туберкульоз, а також сформувати громадську думку на користь милосердя.

Один з важливих пріоритетів Товариства Червоного Хреста України уже 99 років поспіль – це допомога державі у наданні медичної, соціально-побуто вої, матеріальної та натуральної допомоги найбільш незахищеним верствам населення. На це спрямовані програми та численні благодійні заходи Товариства. На відміну від усіх інших благодійних інституцій, Товариство Червоного Хреста України – єдина організація, що має особливий гуманітарний мандат, володіє гуманітарною ініціативою як повноважний член Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Заходи місячника – це збір коштів, продуктів харчування, одягу, взуття, предметів хатнього вжитку, медикаментів, речей для внутрішньо переміщених осіб і хворих, особливо тих, хто не може самостійно пересуватися, шкільного приладдя, іграшок, надання безоплатних побутових, юридичних та інших послуг підопічним організацій Товариства Червоного Хреста України, упорядкування будинків та прибудинкових територій самотніх громадян похилого віку та інших категорій населення.

Кошти та натуральна допомога, що надійдуть до організацій Товариства під час місячника, допоможуть:

 надати адресну матеріальну та натуральну допомогу малозабезпеченим верствам населення, притулкам та інтернатам для дорослих і дітей,

 поповнити склади недоторканих запасів усім необхідним для надання допомоги потерпілим громадянам під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи побутового характеру, у тому числі зміцнити матеріальну базу для оперативної та ефективної роботи загонів швидкого реагування;

 поновити матеріально-техн ічну базу для навчання населення навичкам надання першої допомоги особам, які постраждали під час надзвичайних ситуацій тощо.

Пункти збору знаходяться за адресами:

м. Полтава, вул. Кучеренка, 4, тел. 67-73-77

м.Полтава, вул. Шведська, 52, тел. 60-67-41, моб. 099-566-45-04.

Грошові пожертви приймають на розрахунковий рахунок:

Розрахунковий рахунок Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України № 260066804

ПАТ »Полтава-банк» в м. Полтава

МФО 331489, код 02940302

Призначення платежу: “Всеукраїнський місячник Червоного Хреста»”