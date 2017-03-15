На Полтавщині стартує проект «Крок до підприємництва» (ФОТО, ВІДЕО)
На Полтавщині оголосили про старт проекту «Крок до підприємництва». Мета якого – поліпшення соціально-економічного стану населення в 4-х громадах області – у Шишацькій та Пирятинській ОТГ, Полтаві та Миргороді, шляхом підвищення рівня економічної активності і зайнятості населення через відкриття сімейного підприємництва.
“Проект реалізує громадська організація «Проекти у комунікації» за підтримки представництва DVV International в Україні. Це дуже важлива та клопітка робота, яку ми уже проводили у 2016. Проект розрахований на досить тривалий термін – стартуєу квітні та триватиме до вересня. У нас дуже великі плани. Приймаючи Програму підтримки розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2020 рр, основним пріоритетом підприємництва ми визначили створення власної справи, особливо в ОТГ, розвиток сільських територій і їх місцевості. Проектпередбачає мікрокредитування, до якого долучилися банківські установи Полтавщини. Створення нового робочого місця є основою для відшкодування будь-якого кредиту”, – розповіла директор Департаменту економічного розвитку ОДА Інна Іщенко, під час сьогоднішньої прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”.
Як зазначила керівник проекту від ГО «ПіК» Світлана Матяш, цьогоріч діяльність проекту направлена на 3 цільові групи.
“По-перше, це керівництво громад. Місцевий адміністративний апарат несе відповідальність за розвиток та підтримку підприємництва. В рамках проекту будуть проведені зустрічі і навчання з відповідальними за соціально-економічний розвиток в громадах. По-друге, місцеві жителі громад, які зацікавлені у створенні власної справи. Та діючі підприємці, яким не вистачає конкретних знань та інструментів ведення бізнесу. Проект реалізується другий рік поспіль. Цьогоріч він розрахований на 4 громади, хоча якщо ж є охочі з інших районів, вони також можуть на конкурсній основі долучитися до його реалізації”, – сказала Матяш.
За її словами, друга і третя цільова група проекту складається з 30учасників. Спільне навчання цих груп сприятиме обміну досвідом і дасть можливість зрозуміти, які питання треба буде вирішувати на старті власної справи. Вікових обмежень участі у програмі немає.
“У рамках Проекту планується проведення 4 ключових етапи заходів: навчальний блок з 4 модулями навчальних тем. Під час якого, учасники напишуть власний бізнес-план з відповідними розрахунками, адаптований під вимоги Конкурсу пільгового кредитування, який проводитиме Департамент економічного розвитку ОДА. Другий етап — це 1-денний захід з профільними фахівцями громад з питань розвитку соціально-економічного стану громад, проведення SWOT-аналізу, настільна гра «Світ громад». Третій етап — це супровід учасників на початкових етапах відкриття власної справи протягом червня-серпня, проведення додаткових тренінгів, відповідно до запиту учасників. І четвертий — це презентації бізнес-планів учасників напередодні Конкурсу пільгового кредитування”, – розповіла Матяш.
У свою чергу, тренер проекту Катерина Бабіч зазначила, що минулоріч Проект показав величезний потенціал області та відкрив гарні ідеї для розвитку власної справи.
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