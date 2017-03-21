На Полтавщині школярі знайшли рештки людських кісток (ФОТО)
Інформація про виявлення решток людських кісток в недобудові по вулиці Київській у Кременчуці надійшла до Кременчуцького відділу поліції 21-го березня. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
«Останки тіла виявили школярі у недобудованій багатоповерхівці. На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції, встановлюються всі обставини», – зазначив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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