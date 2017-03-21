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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 03 21 12:57:00

На Полтавщині школярі знайшли рештки людських кісток (ФОТО)

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Інформація про виявлення решток людських кісток в недобудові по вулиці Київській у Кременчуці надійшла до Кременчуцького відділу поліції 21-го березня. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

«Останки тіла виявили школярі у недобудованій багатоповерхівці. На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції, встановлюються всі обставини», – зазначив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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