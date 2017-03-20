На Полтавщині  рятують первоцвіти конкурсом

Державна екологічна інспекція у Полтавській області в рамках Всеукраїнської екологічної акції «Первоцвіт» оголошує конкурс малюнків «Збережемо первоцвіти» в період з 14 березня по 14 квітня 2017 року.
Про це повідомили в прес-службі відомства.
Умови конкурсу. До участі запрошуються учні початкових класів Полтавської області. На конкурс можуть бути представлені малюнки формату А-3 або А-4, техніка виконання довільна (олівці, фломастери, фарби тощо), приймаються тільки індивідуальні роботи. Представлені малюнки підписуються з зворотного боку друкованими літерами (прізвище, ім’я, клас, повна назва учбового закладу, контактний телефон учасника). Останній термін подачі конкурсних робіт – 14 квітня 2017 року. Роботи подавати за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, буд. 6, 3 поверх, кабінет 83.
Роботи оцінюватимуть за наступними критеріями:
дотримання зазначеної тематики та глибина її розкриття;
гармонія та цілісність композиції;
нестандартність та образність;
охайність.
На переможців чекає нагорода! Кращі конкурсні роботи будуть демонструватися у приміщенні Держекоінспекції.
Результати конкурсу буде визначено та висвітлено 19 квітня 2017 року.
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