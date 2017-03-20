2017 03 20 22:44:00

На Полтавщині рятують первоцвіти конкурсом

Державна екологічна інспекція у Полтавській області в рамках Всеукраїнської екологічної акції «Первоцвіт» оголошує конкурс малюнків «Збережемо первоцвіти» в період з 14 березня по 14 квітня 2017 року.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Умови конкурсу. До участі запрошуються учні початкових класів Полтавської області. На конкурс можуть бути представлені малюнки формату А-3 або А-4, техніка виконання довільна (олівці, фломастери, фарби тощо), приймаються тільки індивідуальні роботи. Представлені малюнки підписуються з зворотного боку друкованими літерами (прізвище, ім’я, клас, повна назва учбового закладу, контактний телефон учасника). Останній термін подачі конкурсних робіт – 14 квітня 2017 року. Роботи подавати за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського, буд. 6, 3 поверх, кабінет 83.

Роботи оцінюватимуть за наступними критеріями:

дотримання зазначеної тематики та глибина її розкриття;

гармонія та цілісність композиції;

нестандартність та образність;

охайність.

На переможців чекає нагорода! Кращі конкурсні роботи будуть демонструватися у приміщенні Держекоінспекції.

Результати конкурсу буде визначено та висвітлено 19 квітня 2017 року.