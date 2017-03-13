2017 03 13 09:20:58

На Полтавщині рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку

Служби порятунку Вчора до«101» надійшло повідомлення про те, що в с. Мар’янівка Карлівського району виникла пожежа приватного житлового будинку. Про подію повідомила власниця домоволодіння.

Рятувальниками було встановлено – горіння підлоги в одній із кімнат будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у апаратах захисту органів дихання.

Пошкоджено полум’ям холодильник та морозильну камеру. Травмованих та загиблих немає.

Причина пожежі встановлюється.