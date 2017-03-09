2017 03 09 16:11:01

На Полтавщині розшукують харків’янина, який у лютому зник безвісти (ФОТО)

Кременчуцьким відділом поліції Полтавської області розшукують безвісно зниклого Гірко Владислава Вадимовича, 1977 року народження, жителя міста Харків, який з 20-го лютого цього року не відповідає на телефонні дзвінки та місце його перебування не відоме. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Встановили, що 20.02.2017 року поїхав у невідомому напрямку на автомобілі «КАМАЗ» днз. ВІ 2809 ВЕ, номер причепа – ВІ 3184 ХР.

Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 165-170 см, міцної статури, волосся темне русе, очі сірі.

Був одягнутий: сині джинси, чорні ботинки, шапка сіра з горизонтальними полосами, куртка нейлонова сіра, рюкзак чорного кольору.

Інформацію про місцеперебування розшукуваного можна повідомити до Кременчуцького відділу поліції за телефонами – 0977533666№ ,053-674-29-28, 053-672-45-34, або на безкоштовну лінію «102».