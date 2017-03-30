2017 03 30 16:47:23

На Полтавщині розпочалася Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання (ФОТО)

Цього тижня у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відбулося урочисте відкриття IV етапу ХХХV Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій). На змагання прибули 59 учасників та 26 керівників команд із 24 регіонів України та м. Києва.

Відкрила олімпіаду директор Департаменту освіти і науки Олена Харченко. Також до привітань долучився заступник директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Сергій Дятленко та голова журі, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики навчання технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини А. Терещук.

Сергій Дятленко передав учасникам олімпіади вітання Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та від імені Міністерства побажав учасникам з гідністю і честю пройти шлях олімпіадних випробувань і показати найкращі результати. «Саме на олімпіаді ви зможете перетворити свою майстерність на нагороди, призи, досягнення», – зазначив він.

Традиційно перед початком олімпіадних випробувань конкурсанти, члени журі та керівники команд виголосили клятву, у якій пообіцяли поважати і виконувати правила змагання, бути чесними і справедливими в оцінюванні майстерності учнів, підтримувати здоровий дух суперництва команд та їх прагнення реалізувати творчі досягнення.

Заключний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) для учнів 11-х класів цього року відбудеться окремо за програмами з обслуговуючих і технічних видів праці під загальним гаслом «Барви рідного краю» і складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, творчого проекту та теоретичного туру.

Перевірятимуть знання, практичні навички та вміння юних «олімпійців» 18 членів журі – кандидати педагогічних наук, викладачі вищих навчальних закладів, кращі вчителі загальноосвітніх навчальних закладів із різних куточків України.

Організатори олімпіади було наголошено на активній волонтерській діяльності присутніх у залі вчителів та учнів з усієї України. Аби підтримати воїнів АТО, вони виготовляють маскувальні сітки, пічки, балаклави, цукерки та печиво, шиють шапки, термокостюми, плетуть шкарпетки, влаштовують благодійні ярмарки, надсилають подарунки, обереги та сувеніри для солдатів, співпрацюють з добровольчими батальйонами.