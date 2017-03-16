2017 03 16 12:59:22

На Полтавщині розпочалася операція «Первоцвіт»

Щороку у весняний період триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, в тому числі занесених до Червоної книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення. Зокрема, підсніжник складчастий, білоцвіт весняний, цикламен Кузнєцова, шафран Гейфелів, шафран кримський, шафран весняний та інші.

Висока декоративність та ранній термін їх цвітіння призводить до того, що збут цих рослин виходить далеко за межі ареалу їх зростання (великі міста України, Словаччини, Угорщини та Росії). Масове збирання ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення популяцій їх окремих видів.

Задля збереження рідкісних видів рослин, Мінприроди щороку ініціює проведення операції «Первоцвіт», метою якої є запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних видів рослин. До цієї акції залучаються державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, працівники органів внутрішніх справ, лісової охорони, громадські організації, засоби масової інформації.

Відповідно до діючого законодавства, за порушення порядку придбання і збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України або за порушення вимог щодо охорони таких видів рослин, знищення або незаконне вилучення їх з природного середовища передбачена адміністративна відповідальність та нараховується шкода, яка іноді тягне за собою й кримінальну відповідальність.

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА рекомендує громадянам бути свідомими і не губити декоративні дикоростучі рослини лише задля насолоди їх запахом і красою. Перші весняні квіти відіграють важливу роль в житті лісу чи луки як природного комплексу, являючись їх невід’ємною частиною. Можна відновити пам’ятки мистецтва, історії, але неможливо відродити зниклі види, які „творились” природою десятки тисяч років.