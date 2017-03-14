На Полтавщині ремонтують дороги (ФОТО)

Окрім ям на дорогах утворюються і пучини – деформації та руйнування дорожнього полотна у вигляді горбів та тріщин, яке виникає внаслідок промерзання грунту. В результаті “дорожній одяг” в рази втрачає свою міцність. Про це повідомили в Укравтодор.
Не дивлячись на прохання Служби автодоріг у період весняного бездоріжжя утриматися від перевезення вантажів загальною масою понад 12 тонн, великоваговики продовжують їздити дорогами області, тим самим руйнуючи дорожнє покриття.
Наразі проводиться активна робота з ліквідації пучин на автодорозі Н-12 Суми-Полтава та Т-17-07 Мала Рублівка-Полтава. Протягом 13 березня за допомогою спецтехніки робітники Кобеляцького райавтодору ліквідували 5 пучин. Сьогодні на цих дорогах продовжується робота.
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