2017 03 07 20:08:46

На Полтавщині пропонують збудувати АЕС

Для енергетичної безпеки та енергонезалежності України пропонують збудувати дві атомні станції в Полтавській та Кіровоградській областях. Енергетична потужність їх має бути 5 тис МВТ кожна.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Президента України.

“Побудувати дві атомні електростанції в центральній Україні – в Кіровоградській і Полтавській областях – з генеруючою потужністю 5000 МВТ кожна”, – пише автор петиції Валерій Дюрич.

Станом на 6 березня звернення підтримали 31 особа з 25 тисяч необхідних. До кінця голосування залишилося 80 днів.