На Полтавщині проходять змагання всеукраїнського рівня з греко-римської боротьби серед молоді (ФОТО)
У Кременчуці дано офіційний старт Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків віком 15 – 16 років. На це свято спорту, сили та мужності зібралися понад 300 юних спортсменів із різних куточків України. Перед стартом спарингів юних борців привітали почесний громадянин міста Кременчука, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, срібний призер Олімпійських Ігор – 2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк, представники Федерації греко-римської боротьби України. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.
Руслан Проценко відзначив, що спорт у місті розвивається дуже потужно. Показовим є те, що Кременчук стає справжньою базою для проведення змагань різного рівня з різних видів спорту. Така довіра та таке визнання спортивного світу є заслугою самих кременчуцьких спортсменів, які досягли та продовжують досягати вагомих результатів, а також їх тренерів, які роблять із своїх вихованців чемпіонів.
Нагадаємо, що 29-31 березня Кременчук проводить Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків віком 15 – 16 років. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється відділом єдиноборств Міністерства молоді та спорту України, управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації, відділом фізичної культури та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Федерацією греко-римської боротьби України та Федерацією греко-римської боротьби Кременчука.
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