2017 03 31 08:59:01

На Полтавщині проходять змагання всеукраїнського рівня з греко-римської боротьби серед молоді (ФОТО)

У Кременчуці дано офіційний старт Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків віком 15 – 16 років. На це свято спорту, сили та мужності зібралися понад 300 юних спортсменів із різних куточків України. Перед стартом спарингів юних борців привітали почесний громадянин міста Кременчука, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, срібний призер Олімпійських Ігор – 2016 з греко-римської боротьби Жан Беленюк, представники Федерації греко-римської боротьби України. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

Руслан Проценко відзначив, що спорт у місті розвивається дуже потужно. Показовим є те, що Кременчук стає справжньою базою для проведення змагань різного рівня з різних видів спорту. Така довіра та таке визнання спортивного світу є заслугою самих кременчуцьких спортсменів, які досягли та продовжують досягати вагомих результатів, а також їх тренерів, які роблять із своїх вихованців чемпіонів.