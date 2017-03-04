На Полтавщині презентували “Вірші з передової”

Сьогодні у районній бібліотеці Гадяча панувала неймовірна атмосфера.
Полтавська поетеса Олена Задорожна, письменник, поет і видавець Сергій Пантюк та бард, журналіст, колишній боєць “Правого сектора” Олекса Бик презентували свої збірки у рамках мистецького проекту “Вірші з передової”.
Лунали слова, що проймали до кісток та пісні, що рвали серце, повідомляє районна газета “Гадяцький вісник”
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