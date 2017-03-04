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Головне, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 03 04 16:27:20

На Полтавщині презентували “Вірші з передової”

0_33176_c71b5ede_xlСьогодні у районній бібліотеці Гадяча панувала неймовірна атмосфера.

Полтавська поетеса Олена Задорожна, письменник, поет і видавець Сергій Пантюк та бард, журналіст, колишній боєць “Правого сектора” Олекса Бик презентували свої збірки у рамках мистецького проекту “Вірші з передової”.

Лунали слова, що проймали до кісток та пісні, що рвали серце, повідомляє районна газета “Гадяцький вісник”

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