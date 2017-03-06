2017 03 06 10:01:40

На Полтавщині працюють 3 насіннєві лабораторії

Днями відбулась республіканська відеоконференція щодо проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, яку проводив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.

За словами Максима Мартинюка, майже в усіх областях запрацювали насіннєві лабораторії, передані до «Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Порядок сертифікації насіння та садивного матеріалу уже набрав чинності.

Заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Олег Палій поінформував, що на сьогодні в області працює 3 насіннєвих лабораторії із 6 можливих, ними прийнято 25 заявок від 14 суб’єктів господарювання та виписано 192 сертифікати. Також від підняв питання щодо сертифікації насіння овочевих культур. Як завірили в Мінагрополітики, в найкоротший час буде переглянуто розцінки на сертифікацію овочевих культур, або будуть внесені зміни до самого Порядку.