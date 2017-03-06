На Полтавщині поліція перевіряє інформацію про забруднення земель (ФОТО)
Сьогодні зранку до чергової частини Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів с. Пишне Лубенського району. На території аеродрому було виявлено дві купи сміття. На вказане місце виїхали поліцейські, які оглянули дану територію та зареєстрували подію. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Наразі за даним фактом поліцейськими проводиться перевірка та встановлюється походження сміття.
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