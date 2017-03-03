2017 03 03 15:36:27

На Полтавщині поліцейські оперативно розкрили вбивство 30-річного чоловіка

2 березня близько 23-ої години до поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражі помирає чоловік. На місце події негайно прибули поліцейські. Біля померлого перебував невідомий, який і був причетним до скоєного.

Правоохоронці встановили, що загиблий та підозрюваний разом розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка. 33-річний підозрюваний почав бити чоловіка ногами та руками по голові та тулубу, внаслідок чого останній помер на місці події.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.