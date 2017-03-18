2017 03 18 11:52:20

18 і 19 березня на Полтавщині – хмарна погода з проясненнями

У суботу і в неділю в Полтаві, Карлівці, Глобине, Кременчуці, Миргороді, Хоролі, Зінькові, Гребінці, Кобеляках, Гадячі існує висока ймовірність дощу.

У Кременчуці учора випав град, і крижані опади у вигляді градин розміром з горошину спостерігався і в деяких селах поблизу.

Загалом, температура повітря вночі знизиться до -2 … + 3, вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 3 … + 9 градусів.

Вітер західних, південних, південно-східних і південно-західних напрямків, 2-8 м / с.

Наступний тиждень почнеться з мінливої хмарності, місцями – дощ.