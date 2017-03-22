2017 03 22 12:48:24

На Полтавщині побільшало на одного Заслуженого діяча мистецтв України (ФОТО)

Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” присвоїли керівнику фольклорного ансамблю “Жива вода” імені П.Бакланова факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Ларисі Баклановій.

Указом Президента України, за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили учасника АТО Ярослава Бойка.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю медаллю «За працю і звитягу» нагородили начальника управління праці та соціального захисту населення Семенівської РДА Жанну Гіріч та начальника компресорної станції Солохівського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату (нафтогазпромислу) філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» Віктора Заваду.

Нагороди вручили сьогодні на спільному розширеному засіданні колегії Полтавської ОДА та ради регіонального розвитку.



