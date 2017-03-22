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2017 03 22 12:48:24

На Полтавщині побільшало на одного Заслуженого діяча мистецтв України (ФОТО)

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Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” присвоїли керівнику фольклорного ансамблю “Жива вода” імені П.Бакланова факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Ларисі Баклановій.

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Указом Президента України, за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили учасника АТО Ярослава Бойка.

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За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю медаллю «За працю і звитягу» нагородили начальника управління праці та соціального захисту населення Семенівської РДА Жанну Гіріч та начальника компресорної станції Солохівського цеху з видобутку нафти, газу і конденсату (нафтогазпромислу) філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» Віктора Заваду.

Нагороди вручили сьогодні на спільному розширеному засіданні колегії Полтавської ОДА та ради регіонального розвитку.


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