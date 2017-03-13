На Полтавщині півсотні людей перекрили дорогу державного значення
Сьогодні, близько 13-ої години до поліції Лубенщини надійшло повідомлення, що на 170-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський люди ходять по пішохідному переході. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Виїхавши на місце події поліцейські встановили, що поблизу села Карпилівка Лубенського району близько 50 осіб (мешканці Оржицького району) обмежують рух автотранспорту.
Громадськість вимагає припинити роботу протруювального цеху одного із заводів в селі Лазірки Оржицького району, а також просять, щоб до них приїхав представник обласної державної адміністрації для вирішення даної проблеми.
Станом на 14.00 рух транспорту повністю відновлений. На місці мітингу охорону громадського порядку забезпечували працівники Лубенського відділу поліції.
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