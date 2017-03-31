На Полтавщині перевірили стан готовності поліцейських на випадок надзвичайних ситуацій (ФОТО)
30 березня 2017 року в підрозділах поліції охорони Полтавщини перевірено стан готовності особового складу до оперативного реагування при виникненні надзвичайних подій. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
За участю керівництва Управління поліції охорони Полтавщини в кожному підрозділі перевірено мобілізаційну готовність підпорядкованого особового складу до виконання визначених службових завдань умовах ускладнення оперативної обстановки.
Одночасно сигнал «Навчально-бойова тривога» для поліцейських охорони було подано в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргороді.
Особовий склад підрозділів було зібрано у визначених місцях, при цьому здійснювався контроль за дотриманням термінів оповіщення та збору особового складу згідно нормативів.
Слід зазначити, що незалежно від місця проживання поліцейські охорони прибули до місць дислокації вчасно, екіпіровані належним чином.
В подальшому з правоохоронцями було проведено відпрацювання порядку дій у разі ускладнення оперативної обстановки та у різних надзвичайних ситуаціях.
За результатами проведених навчань підбито підсумки.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+