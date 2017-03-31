2017 03 31 09:30:48

На Полтавщині перевірили стан готовності поліцейських на випадок надзвичайних ситуацій (ФОТО)

30 березня 2017 року в підрозділах поліції охорони Полтавщини перевірено стан готовності особового складу до оперативного реагування при виникненні надзвичайних подій. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

За участю керівництва Управління поліції охорони Полтавщини в кожному підрозділі перевірено мобілізаційну готовність підпорядкованого особового складу до виконання визначених службових завдань умовах ускладнення оперативної обстановки.

Одночасно сигнал «Навчально-бойова тривога» для поліцейських охорони було подано в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргороді.

Особовий склад підрозділів було зібрано у визначених місцях, при цьому здійснювався контроль за дотриманням термінів оповіщення та збору особового складу згідно нормативів.

Слід зазначити, що незалежно від місця проживання поліцейські охорони прибули до місць дислокації вчасно, екіпіровані належним чином.

В подальшому з правоохоронцями було проведено відпрацювання порядку дій у разі ускладнення оперативної обстановки та у різних надзвичайних ситуаціях.

За результатами проведених навчань підбито підсумки.