На Полтавщині особам, які звільняються з місць позбавлення волі, допомагають у соціальній адаптації
Днями заступник голови ОДА Олег Пругло провів засідання обласної спостережної комісії, де підвели підсумки роботи районних спостережних комісій за 2016 рік, зокрема, виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради, виконавчого комітету Лубенської міської ради, Карлівської райдержадміністрації.
У ході розгляду питань, акцентували увага на соціальній адаптації раніше засуджених осіб, профілактики рецидивної злочинності та її попередження. З цією метою в районах проводять профорієнтаційну роботу та надають допомогу у працевлаштуванні зазначених осіб, здійснюють соціальний супровід для сім’ї та дітей звільнених.
«Необхідно розробити пам’ятки з інформацією, яка буде корисна для відповідної категорії осіб», – зазначив Олег Пругло. Також він наголосив на доцільності матеріальної допомоги особам при звільнені.
Полтавців, які за станом здоров’я потребували стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування і не мали працездатних родичів для їх утримання, влаштували до спеціальних будинків-інтернатів. Цим особам надали кваліфіковані послуги за місцем проживання або за місцем реєстрації.
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