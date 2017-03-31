2017 03 31 14:39:09

На Полтавщині особам, які звільняються з місць позбавлення волі, допомагають у соціальній адаптації

Днями заступник голови ОДА Олег Пругло провів засідання обласної спостережної комісії, де підвели підсумки роботи районних спостережних комісій за 2016 рік, зокрема, виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради, виконавчого комітету Лубенської міської ради, Карлівської райдержадміністрації.

У ході розгляду питань, акцентували увага на соціальній адаптації раніше засуджених осіб, профілактики рецидивної злочинності та її попередження. З цією метою в районах проводять профорієнтаційну роботу та надають допомогу у працевлаштуванні зазначених осіб, здійснюють соціальний супровід для сім’ї та дітей звільнених.

«Необхідно розробити пам’ятки з інформацією, яка буде корисна для відповідної категорії осіб», – зазначив Олег Пругло. Також він наголосив на доцільності матеріальної допомоги особам при звільнені.

Полтавців, які за станом здоров’я потребували стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування і не мали працездатних родичів для їх утримання, влаштували до спеціальних будинків-інтернатів. Цим особам надали кваліфіковані послуги за місцем проживання або за місцем реєстрації.