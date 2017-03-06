2017 03 06 16:22:32

На Полтавщині до Міжнародного дня сім`ї відбулись змагання

Кобеляцькій РДА. Нещодавно, у спортивному комплексі Кобеляцької ДЮСШ проходили традиційні районні змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я» присвячені Міжнародному Дню сім’ї. В цих змаганнях прийняло участь 8 сімей колективів фізкультури сільських громад району. Про це повідомили в

У першому виді змагань «Човниковий біг» третє місце зайняла сім’я Опара (Бутенки), друге місце сім’я Скрильник (Др. Гребля) і перше місце посіла сім’я Приставка (Підгора). У наступному конкурсі «Стрибки у довжину» 3 місце сім’я Приставка, перше – друге місце розділили сім’ї Опари та Скрильник. У конкурсі «Футбол» третій результат показала сім’я Олійник (Жуки), другою була сім’я Крупа (Вітрова Балка), переможцями стала сім’я Опари. В наступному конкурсі «Спритні збирачі врожаю» третє місце у сім’ї Скрильник (Др. Гребля), друге місце сім’я Віхтоденко (Придніпрянське) і першою була сім’я Опари. У змаганнях з «Подолання болота» сім’я Опари посіла третє місце, сім’я Віхтоденко посіла друге місце, переможцями в цьому конкурсі стала сім’я Приставки. У конкурсі «Єралаш» 3 місце у сім’ї Крупа, 2 місце сімя Опари і перемогла сім’я Віхтоденко. В останньому виді програми «Влучні стрільці» 3 місце сім’я Крупа, друге місце сім’я Скрильник і перемогу отримала сім’я Приставки. За підсумками змагань 8 місце сім’я Олійник (Жуки), 7 місце зайняла сім’я Черненко (Світлогірське), 6 місце сім’я Бибіни (Червоні Квіти), 5 місце сім’я Скрильник (Дрижина Гребля), сім’я Крупа (Вітрова Балка) посіла 4 місце, 3 місце зайняла сім’я Віхтоденко (Придніпрянське), 2 місце виборола сім’я Приставки (Підгора) і переможцями змагань стала сім’я Опари (Бутенки). Команди які приймали участь у змаганнях були нагороджені грамотами та цінними призами. Сім’ї Опари та Приставки здобули право захищати честь району в обласному фестивалі «Тато, мама і я – спортивна сім’я», який проходитиме 25 березня в м. Полтава.