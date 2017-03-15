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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 03 15 11:22:33

На Полтавщині ліквідували пожежу господарчої будівлі

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Вчора до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди  на території приватного домоволодіння у с.Пишненки Зіньківського району.

Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили горіння шиферної покрівлі,  перекриття та 0,7 т. сіна у будівлі.

Орієнтовною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановки.

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