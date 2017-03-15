2017 03 15 11:22:33

На Полтавщині ліквідували пожежу господарчої будівлі

Служби порятунку Вчора донадійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння у с.Пишненки Зіньківського району.

Вогнеборці, які прибули за викликом, встановили горіння шиферної покрівлі, перекриття та 0,7 т. сіна у будівлі.

Орієнтовною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановки.