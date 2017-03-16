На Полтавщині ліквідовують наслідки масової загибелі риби (ФОТО)
У Глобиному працівники ДСНС почали роботи по очистці забрудненої водойми від мертвої риби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови в Глобинській РДА Володимир Молодчин.
“Оскільки керівництво цукрового заводу до сьогоднішнього дня не вжило заходів щодо вилову загиблої риби, що ускладнює катастрофічну ситуацію на частині річки, яку завод орендує, змушені були залучити до ліквідації наслідків безгосподарності працівників ДСНС”, – повідомив Молодчин.
Нагадаємо, що 12 березня у Глобиному на річці Сухий Омельник виявлено загибель риби, причиною називають скидання у водойму каналізаційних нечистот.
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