На Полтавщині горів легковий автомобіль

6 березня о 20:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в легковому автомобілі «Опель-Вектра» на вул. Тичини в с. Вирішальне Лохвицького району. Про це повідомили в ДСНС Полтавської області.
На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений майже увесь автомобіль. Вогнеборці локалізували пожежу о 20:50, а ліквідували – о 21:30. Рятувальники не допустили розповсюдження полум’я на поруч розташовані житловий будинок та господарчу будівлю.
До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу Державного пожежно-рятувального посту 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Травмованих та загиблих немає. За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки автомобіля.
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