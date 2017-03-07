2017 03 07 10:54:32

На Полтавщині горів легковий автомобіль

ДСНС Полтавської області. 6 березня о 20:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в легковому автомобілі «Опель-Вектра» на вул. Тичини в с. Вирішальне Лохвицького району. Про це повідомили в

На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений майже увесь автомобіль. Вогнеборці локалізували пожежу о 20:50, а ліквідували – о 21:30. Рятувальники не допустили розповсюдження полум’я на поруч розташовані житловий будинок та господарчу будівлю.

До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу Державного пожежно-рятувального посту 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Травмованих та загиблих немає. За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки автомобіля.