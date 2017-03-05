2017 03 05 11:52:15

На Полтавщині хочуть створити центр серцево-судинної хірургії

Депутати Кременчуцької міської ради підтримали звернення до Міністра охорони здоров’я України щодо створення центру серцево-судинної хірургії у місті Кременчуці. Відповідний проект розглянуть на сесії за ініціативи депутата Олександра Роженка.

Депутат навів дані статистики, які свідчать про те, що у нашому промисловому місті питання хвороб, пов’язаних із серцево-судинної системою та смертність від них, стоїть надзвичайно гостро.

Він зазначив, що якщо на рівні Міністерства охорони здоров’я розглядатиметься можливість відкриття центру серцево-судинної хірургії, то наше місто заслуговує на те, щоб його було відкрито саме у Кременчуці.

Депутат Олександр Головач зазначив, що у зв’язку із тим, що у державі наразі йде процес реформування, в тому числі медичної галузі, між областями та містами буде йти конкуренція.

Тож необхідно доводити, що Кременчук заслуховує на те, щоб мати такі сучасні, добре оснащені медичні центри, адже є великим промисловим центром та перераховує значні кошти до державного бюджету.

Крім того, на думку депутата, такий центр місту потрібний ще й тому, що воно має чимало проблем, пов’язаних з екологією.