2017 03 14 12:52:50

На Полтавщині функціонуватиме Центр компетенцій ProZorro

Державне підприємство «Прозорро» у березні планує відкрити 12 центрів компетенцій в регіонах України. Фахівці уже розпочали навчальну програму з закупівель для регіональних координаторів. Участь у спеціальному навчанні взяли дванадцять громадських активістів, які були відібрані з понад 70 експертів в публічних закупівлях. Повідомляють в прес-службі ГО «Інститут аналітики та адвокації».

Як зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, навчання є запорукою успішного розвитку реформи публічних закупівель.

— Минулого року ми проводили масові навчальні заходи по всій Україні. Представники команди ProZorro провели тренінги в кожному з регіонів мінімум 3 – 5 разів. Цього року ми окрему увагу приділяємо підготовці тренерів і консультантів — тих людей, які допоможуть створити регіональні центри компетенції і забезпечити необхідну експертизу для всіх користувачів системи, — підкреслив Максим Нефьодов.

Координатори допомагатимуть у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із проведенням процедур закупівель, навчанням, моніторингом закупівель, а також забезпечать якісний зворотній зв’язок для вдосконалення та розвитку електронної системи і реформ загалом.





На Полтавщині координатором Центру компетенцій «ProZorro» є експерт ГО «Інституту аналітики та адвокації» Поліна Завадська. Зв’язатися з нею можна за телефонами (095) 417-56-43, (096) 529-11-18 або написавши листа на електронну пошту [email protected] чи повідомлення у Facebook .