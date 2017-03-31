2017 03 31 11:55:22

На Полтавщині діє навчальна програма “Крок до підприємства”

Навчальна програма “Крок до підприємництва” в Україні реалізується завдяки громадській організації “Об’єднаний Молодіжний Центр Плюс” та Інституту міжнародного співробітництва німецької асоціації народних університетів (DVV International).

У Миргороді організували семінар для представників бізнесу. Зацікавленим присутнім організатори розповіли та презентували успішний досвід тих, хто взяв участь у проекті та запросили жителів громад, які хочуть створити власну справу та вже діючих підприємців, здобути нові знання та зрозуміти принцип дії інструментів ведення бізнесу.

Конкурсна комісія відбере 30 осіб, після чого на них чекає навчальний блок з чотирма модулями різних тем. Подібні навчальні тренінги вже презентували у Полтаві, Пирятині та Шишаках, про це повідомили у Миргородській міській раді.



Анкету для участі у проекті “Крок до підприємництва” також можливо заповнити он–лайн на сайті ресурсного центру Гурт, знайти оголошення про проект і відкрити посилання на основні запити анкети.