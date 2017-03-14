2017 03 14 17:15:10

На Полтавщині через руйнування дороги вводиться обмеження руху для транзитного вантажного транспорту

У зв’язку зі значним руйнуванням дорожнього покриття на автодорозі Т-17-07 Мала Рублівка – Полтава вводиться обмеження руху для транзитного вантажного траснпорту, загальна маса якого перевищує 10 тонн. Про ц повідомляють в прес-службі САД.

Обмеження діє на ділянці від 0 до 32-го кілометру або від перехрещення з автодорогами Н-12 Суми-Полтава та Т-17-02 /Суми-Полтава/-Краснокутськ-Бо годухів до перехрещення з автодорогою Т-17-32 Руновщина-Черкасівка-/М-03/. Зазначене обмеження буде знято після проведення аварійно-відновлювальних робіт.