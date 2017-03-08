2017 03 08 15:06:40

На Полтавщині буде новий “музичний” туристичний маршрут

На Полтавщині розробили новий туристичний маршрут під назвою “Музична Полтавщина” для шанувальників творчості українських музикантів та композиторів.

Маршрут “Музична Полтавщина” переважно охоплює Глобинський район, займає близько 10 годин часу та 405 км шляху.

Як розповів голова “Спілки екскурсоводів Полтавщини” Анатолій Чернов, спочатку на туристів-учасників чекає Градизьк – батьківщина композитора і поета Олександра Білаша.

Потім – батьківщина братів Майбородів (композитори Георгій та Платон Майбороди народилися в Полехівщині).

Далі маршрут пролягає батьківщиною композитора Миколи Лисенка – с.Гриньки з дубом, посадженим його дітьми, музеєм пам’яті композитора та яскравим виступом духового оркестру місцевого будинку культури.

Завершують екскурсію села Землянки та Корещина, де народилася Раїса Кириченко.

За наявності відповідної інфраструктури, чиновники управління туризму Полтавської ОДА обіцяють вдосконалити маршрут: встановити вказівники до історико-культурних об’єктів, удосконалити дороги, щоб було куди запрошувати туристів.