2017 03 29 12:23:15

На Полтавщині 17-річні дівчина та хлопець викрали та продали чужих свиней

Нещодавно до Кременчуцького районного відділення поліції звернулися мешканці села Гришівка. Повідомляли, що з їх приватного домогосподарства скоїли крадіжку чотирьох свиней та електроінструменту. про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Поліцейські встановили осіб, причетних до скоєного та з’ясували обставини події.

«17-річна дівчина та 17-річний хлопець, скориставшись відсутністю господарів, через оголошення продали свиней на м’ясо», – повідомив керівник Кременчуцького районного відділення поліції Олег Стешенко.

За фактом скоєного протиправного діяння розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За санкцією статті винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.