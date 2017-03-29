2017 03 29 12:23:15
На Полтавщині 17-річні дівчина та хлопець викрали та продали чужих свиней
Нещодавно до Кременчуцького районного відділення поліції звернулися мешканці села Гришівка. Повідомляли, що з їх приватного домогосподарства скоїли крадіжку чотирьох свиней та електроінструменту. про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Поліцейські встановили осіб, причетних до скоєного та з’ясували обставини події.
«17-річна дівчина та 17-річний хлопець, скориставшись відсутністю господарів, через оголошення продали свиней на м’ясо», – повідомив керівник Кременчуцького районного відділення поліції Олег Стешенко.
За фактом скоєного протиправного діяння розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
За санкцією статті винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
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