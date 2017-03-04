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Головне, Полтавщина, Суспільство



2017 03 04 21:00:39

На Полтавщині провели в останню путь героя АТО

0_33176_c71b5ede_xlСьогодні на Полтавщині поховали  полеглого героя з Лубен – морського піхотинця Збройних сил України сержанта Олександра Вознюка.

“Щоб провести українського воїна прибули його командири, побратими, священики-колеги отця Георгія, парафіяни Усіхсвятського храму та інших парафій Київського Патріархату Полтавщини”, – повідомив владика Федір.

Нагадаємо, Олександр Вознюк – син священника Георгія – настоятеля Храму всіх Святих у Лубнах.

Життя хлопця обірвалось через підрив на міні. Він воював у зоні АТО з 2014 року.

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