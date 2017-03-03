2017 03 03 18:12:37

На перетині трас Полтава-Олександрія та Київ-Харків-Довжанський з’явиться дворівнева розв’язка

2 березня у Києві відбулася зустріч голови Полтавської ОДА Валерія Головка та начальника Служби автодоріг області Володимира Трояновського з керівником Укравтодору Славоміром Новаком. Під час неї обговорили ключові питання розвитку дорожньої інфраструктури Полтавщини. Зокрема, проект реконструкції автодороги Київ-Харків-Довж анський в межах Полтави.

Згідно з документом, на перетині трас М-03 Київ-Харків-Довж анський та М-22 Полтава-Олександ рія планується побудова сучасної дворівневої розв’язки. Керівник Служби автодоріг Полтавщини Володимир Трояновський продемонстрував присутнім відео, як буде виглядати проект після втілення у життя. Повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг Полтавської області.

Йшлося на зустрічі і про ремонт ділянки М-22 від Полтави до Кременчука, який фахівці-дорожник и мають завершити цьогоріч. Ще одним важливим питанням стало обговорення проекту будівництва мосту через Дніпро у Кременчуцькому районі.

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко відзначає, що тут важлива як технічна, так і екологічна складова:

– Якщо є необхідність, за екологічними нормами, розвантажити Кременчук, то я підтримую Укравтодор щодо будівництва за межами міста, де отримаємо економію і по коштах, і по часу.

Начальник Служби автодоріг Полтавщини, у свою чергу, розповів про тендерні закупівлі, які цьогоріч проведе організація. Наразі оголосили кілька лотів. Серед них – середній ремонт ділянки траси М-22 Полтава-Олександ рія, будівництво шляхопроводу через залізницю на трасі Р-52 Дніпропетровськ- Царичанка-Кобеля ки-Решетилівка та зведення транспортної розв’язки на перетині Р-52 та М-22. Загалом, Служба планує провести вдвічі більше закупівель. Частину коштів для проведення торгів хочуть отримати з обласного бюджету. Це питання депутати мають проголосувати на сесії Полтавської облради, що відбудеться 6 березня.

Усі тендери, наголошує Володимир Трояновський, будуть прозорими та публічними, адже пройдуть через систему електронних закупівель ProZorro. А в разі, якщо всі закупівлі відбудуться своєчасно, роботи на вказаних об’єктах можуть розпочати вже у травні.

Відзначив керівник САД Полтавщини і затвердження Урядом проекту будівництва об’їзду Полтави довжиною 4,3 км:

–Ми вдячні Кабміну, адже довго до цього йшли. Це дуже важливий проект, який входить у трійку лотів (разом з будівництвом обходів с. Красногороівка та Покровська Багачка – Авт.), котрі профінансує Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Голова ж Укравтодору Славомір Новак не приховує: йому до вподоби ініціативність фахівців Служби автодоріг та керівництва області, які спільно вирішують важливі питання дорожньої галузі Полтавщини.