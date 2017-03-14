2017 03 14 20:53:22

На обліку в податковій Полтави перебувають більше 24 тисяч платників податків

Станом на 1 березня на обліку в ДПІ у м. Полтаві перебувають 24 103 платника, із них:

 9 525 юридичних осіб;

 14 578 фізичних осіб – підприємців.

За січень-лютий 2017 року взято на облік 718 платників, із них: 122 – юридичні особи та 596 фізичних осіб – підприємців. Знято з обліку 1 988 платників, із них: 65 – юридичних осіб та 1 923 фізичних осіб – підприємців.

Із загальної кількості платників, 2929 суб’єктів господарювання зареєстровано платниками податку на додану вартість, із них: юридичних осіб – 2529 та фізичних осіб – підприємців – 400.

Відділ організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві